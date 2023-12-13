Москва, 13 декабря, 2023, 10:25 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил российских сенаторов с 30-летием создания Совета Федерации. Поздравительную телеграмму 13 декабря опубликовали на сайте Кремля.

РИА Новости/Павел Бедняков Владимир Путин

По словам главы государства, этот значимый юбилей неразрывно связан со становлением современной российской государственности, а также укреплением её демократических и конституционных основ и традиций парламентаризма.

«Все эти годы Совет Федерации играет, без преувеличения, огромную роль в развитии нашей страны и общества, формировании законодательной базы, в укреплении потенциала российских регионов, решении ключевых задач экономики и социальной сферы, науки и образования, здравоохранения и культуры», — говорится в поздравлении.

Российские сенаторы всегда ставят во главу угла интересы, проблемы и чаяния простых россиян, а также направляют усилия на поддержку ветеранов, пенсионеров, многодетных семей и молодёжи, уточнил Путин.

«Сегодня, когда мы сталкиваемся с глобальными вызовами, самого глубокого уважения заслуживает активная помощь сенаторов Российской Федерации участникам специальной военной операции, жителям Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей», — добавил он.

Глава государства также высказал убеждённость в том, что компетентность и ответственный подход к делу, конструктивное взаимодействие с исполнительной властью, политическими партиями и общественными объединениями и впредь позволят членам Совфеда трудиться творчески, с полной отдачей на благо России и её народа.

Как сообщало ИА Регнум, 12 декабря Путин заявил, что главное и основное в Конституции России — это защита интересов россиян. Глава государства отметил, что Конституция работает, живёт, помогает государству, стабилизирует страну, помогает людям. Он добавил, что российские граждане обращаются в Конституционный суд для защиты своих прав.