Москва, 25 сентября, 2024, 10:45 — ИА Регнум. Совет Федерации в ходе пленарного заседания избрал первым заместителем председателя Совета Федерации Федерального собрания России врио секретаря генсовета «Единой России» Владимира Якушева. Об этом сообщает пресс-служба Совфеда в официальном Telegram-канале.

РИА Новости/Илья Питалев

В сообщении отмечается, что сенаторы проголосовали за него единогласно.

Якушев родился в 1968 году в Башкирии. С 2005 по 2018 год он занимал пост губернатора Тюменской области. Помимо этого, он был министром строительства и ЖКХ (2018–2020). Полпредом президента в Уральском федеральном округе его назначили в ноябре 2020 года.

Как сообщало ИА Регнум, в этот же день Совет Федерации избрал Валентину Матвиенко председателем верхней палаты парламента. В ходе пленарного заседания сенаторы проголосовали за неё единогласно.

Ранее президент России Владимир Путин освободил Якушева от должности полпреда главы государства в Уральском федеральном округе.