Москва, 25 сентября, 2024, 12:07 — ИА Регнум. Москва не согласна с заявлениями главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми, обвинившего Россию в «разрыве» Устава ООН, и считает их проявлением двойных стандартов, заявил журналистам 25 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Указанные заявления глава МИД Великобритании сделал накануне, 24 сентября, в ходе выступления на Генассамблее ООН.

«Россия выступает категорически против применения двойных стандартов в трактовке международного права. Этим славятся и Великобритания, и Соединённые Штаты Америки», — сказал пресс-секретарь президента.

Россия не нарушает Устав ООН, а защищает свои законные интересы, действуя в строгом соответствии с нормами международного права, подчеркнул Песков.

Как передавало ИА Регнум, вечером 24 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 79-й сессии Генассамблеи ООН. Выступление министра запланировано на 28 сентября. Предполагается, что на полях мероприятия Лавров также проведёт несколько встреч, в том числе с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

В ходе заседания Совбеза ООН 24 сентября постпред России при организации Василий Небензя заявил, что Украина, находясь под властью диктатуры режима Владимира Зеленского, готова погрузить себя в хаос и спровоцировать глобальный конфликт, который может перерасти в третью мировую войну. Зеленский ради сохранения власти и слепого подыгрывания Западу утопит всю свою страну в крови, подчеркнул дипломат.