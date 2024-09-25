Москва, 25 сентября, 2024, 11:57 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с россиянами, которые находятся на территории Ливана.

Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

«Безусловно, сейчас предпринимаются все меры, чтобы рекомендовать нашим гражданам как можно быстрее покинуть территорию Ливана», — сказал Песков в ходе брифинга.

По словам Пескова, сейчас предпринимаются меры, чтобы покинуть территорию Ливана. Он добавил, что для обеспечения безопасности граждан используются коммерческие перевозки.

Уточняется, что сейчас в Ливане находятся около трёх тысяч россиян. Актуальная информация поступает из посольства РФ, где россияне стоят на учёте.

Ранее ИА Регнум передавало, что в Кремле с обеспокоенностью относятся к эскалации конфликта между Ливаном и Израилем. Песков, комментируя эскалацию конфликта между Израилем и шиитским движением «Хезболла», отмечал, что ситуация на Ближнем Востоке деградирует каждый день.

Утром 22 сентября «Хезболла» нанесла удар при помощи беспилотников по израильской военной базе в северной части долины реки Иордан. Движение заявило, что это стало ответом на массовый подрыв пейджеров.

До этого израильские военно-воздушные силы нанесли интенсивные удары по югу Ливана. Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что израильская авиация атаковала около 180 объектов и порядка 400 пусковых установок «Хезболлы».