Москва, 25 сентября, 2024, 11:33 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на вопрос журналистов о том, что будет делать, если случайно встретит главу киевского режима Владимира Зеленского в коридоре штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

Захарова выразила надежду на то, что сможет избежать этой случайной встречи.

«А вдруг Бог милует», — сказала она в эфире Радио Sputnik.

Мария Захарова находится в Нью-Йорке вместе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, который прибыл туда для участия в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН. Лавров выступит на сессии Генассамблеи ООН 28 сентября. Также предполагается, что министр проведёт на полях Генассамблеи несколько встреч, в том числе с генсеком ООН.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил состав российской делегации на 79-й сессии Генассамблеи ООН. Помимо Сергея Лаврова, в делегацию вошли девять человек.

Среди них — постпред РФ в ООН Василий Небензя, замглавы МИД Сергей Вершинин, председатели комитетов по международным делам в Госдуме и Совете Федерации Леонид Слуцкий и Григорий Карасин и другие.

Как передавало ИА Регнум, Зеленский на заседании Совета Безопасности ООН выступил против переговоров с Россией для решения конфликта на Украине. Глава киевского режима с трибуны раскритиковал тех, кто призывает к диалогу с президентом России Владимиром Путиным по поводу решения конфликта.