Суджанский район, Курская область, 25 сентября, 2024, 10:34 — ИА Регнум. Российские войска выстроили несколько эшелонов обороны в приграничных районах Курской области. Об этом сообщил замначальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«У нас уже появилось несколько эшелонов обороны», — приводит слова Алаудинова ТАСС.

По его словам, украинские военные, вероятно, понимают, что продвижение через эшелоны невозможно.

Однако, уточнил Алаудинов, некоторые подразделения ВСУ пытаются продвинуться в данном направлении, неся большие потери.

Как передавало ИА Регнум, по данным Минобороны от 24 сентября, общие потери ВСУ за всё время ведения боевых действий на курском направлении (с 6 августа) превысили 16 700 военных. Также в этот период были уничтожены более тысячи единиц техники ВСУ, в том числе 127 танков, 95 бронетранспортёров, 809 боевых бронированных машин, 31 пусковая установка реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США.

В Организации Объединённых Наций (ООН) предпочитают замалчивать нападение украинских боевиков на Курскую область, во время которого мирных жителей бомбят западным оружием, сказал министр иностранных дел Сергей Лавров. ВСУ ежедневно бомбят жилые кварталы и дома, социальные объекты, мирных граждан, которые направляются на автомобилях в более безопасные места.

В курском приграничье в рядах ВСУ воюет большое число польских и латышских наёмников. Об этом рассказал боец интернациональной бригады «Пятнашка» Добровольческого корпуса Минобороны РФ с позывным Адигам.