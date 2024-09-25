Угледар, ДНР, 25 сентября, 2024, 09:33 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) вывели часть своей группировки из Угледара, остальные силы рассредоточились по городу. Об этом 25 сентября сообщили в российских силовых структурах.

Kostiantyn Liberov/AP/TASS

«Какую-то часть личного состава они вывели. Остальные рассредоточились по городу, сидят в укрытиях», — рассказал во время беседы с ТАСС один из силовиков.

Как отмечается в публикации, интенсивность сопротивления украинских войск на этом участке фронта существенно снизилась, а наибольшую активность проявляют операторы беспилотников.

Как сообщало ИА Регнум, украинское командование пытается вывести ударные группы из города Угледара в ДНР, окружённого российскими войсками. Бои идут на городских окраинах.

По словам советника главы республики Игоря Кимаковского, Угледар взят в клещи, что фактически сделало невозможной ротацию украинских сил. В Киеве в близких к министерству обороны кругах говорят и об этом, и о плачевном состоянии 72-й бригады ВСУ.

20 сентября в российских силовых структурах сообщили о взятии Угледара в оперативное окружение. Отмечалось, что трассы снабжения ВСУ перерезаны, почти все позиции вокруг города перешли под контроль ВС России.

Военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук предположил, что российские войска освободят Угледар в ближайшие недели. Он уточнил, что они постоянно наступают при помощи артиллерии и авиации.