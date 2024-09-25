Курск, 25 сентября, 2024, 08:03 — ИА Регнум. Любые попытки украинских боевиков улучшить позиции в Курской области терпят провал на участках, которые контролируют бойцы «Ахмата». Об этом заявил генерал-майор, командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Апти Алаудинов.

ИА Регнум

По словам командира, бойцы ежедневно уничтожают технику и выбивают противника.

«Противник пытается где-то улучшить свои позиции, где-то, чтобы занять какие-то господствующие участки, высоты, там ещё что-то. Но и то, и это ему не удаётся», — сказал ТАСС Алаудинов.

Генерал напомнил, что главной целью ВСУ при атаке на курское приграничье был захват атомной станции в Курчатове. Они хотели завладеть Курском и максимальной территорией, чтобы уже начать торговаться и заставить Россию сесть за стол переговоров на их условиях, добавил Апти Алаудинов.

Как сообщало ИА Регнум, Россия будет продолжать спецоперацию на Украине, если страны Запада не дадут согласия избавиться от киевского режима. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации 24 сентября.

В Организации Объединённых Наций (ООН) предпочитают замалчивать нападение украинских боевиков на Курскую область, во время которого мирных жителей бомбят западным оружием, сказал министр иностранных дел Сергей Лавров. ВСУ ежедневно бомбят жилые кварталы и дома, социальные объекты, мирных граждан, которые направляются на автомобилях в более безопасные места.

В курском приграничье в рядах ВСУ воюет большое число польских и латышских наёмников. Об этом рассказал боец интернациональной бригады «Пятнашка» Добровольческого корпуса Минобороны РФ с позывным Адигам.