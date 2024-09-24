Нью-Йорк, США, 25 сентября, 2024, 00:45 — ИА Регнум. Общий посыл тех, кто говорил на общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи ООН о том, что конфликт на Украине является невиданным со времён Второй мировой войны прецедентом, явно свидетельствует о двойных стандартах в подходах к международному праву. Такое мнение озвучил президент Сербии Александр Вучич в ходе своего выступления на 79-й сессии ГА ООН 24 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

Сербский политик назвал абсолютной неправдой высказывания о том, что ситуация на Украине является прецедентом, которого якобы Европа не видела со времён Второй мировой войны. Вучич акцентировал, что Белград не только поддерживает Устав ООН, но и не ставит под вопрос территориальную целостность Украины.

«Когда представители крупных государств уверенно и громко заявляют о важности обеспечения независимости Украины и соблюдения Устава ООН, я не могу не задаться вопросом: почему они не следуют Уставу ООН и резолюции 1244 Совета Безопасности ООН, когда речь заходит о территориальной целостности Сербии?» — сказал Вучич.

Он напомнил, что бомбардировки Югославии в 1999 году были грубым беспрецедентным нарушением международного права.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский 24 сентября на заседании Совета Безопасности ООН выступил против переговоров с Россией для решения конфликта на Украине. Зеленский с трибуны раскритиковал тех, кто призывает к диалогу с президентом России Владимиром Путиным по поводу решения конфликта.

Представители западных стран инициировали 24 сентября с процедурными нарушениями заседание Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине лишь для того, чтобы в очередной раз дать возможность главе киевского режима Владимиру Зеленскому «выступить с программой». Об этом заявил постпред РФ при организации Василий Небензя.