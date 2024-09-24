Москва, 24 сентября, 2024, 19:30 — ИА Регнум. Украинские военные 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ начали самовольно оставлять позиции в подконтрольной киевскому режиму части Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщили в российских силовых структурах.

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«Позиции самостоятельно покинули десять человек», — приводят «РИА Новости» слова представителя российского силового ведомства.

Он объяснил, что причиной сложившейся ситуации стало наплевательское отношение командиров и отсутствие боеприпасов и продовольствия. Кроме того, украинские военные долгое время находятся на передовой без ротации, что также влияет на их состояние.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее сообщалось, что в спецподразделениях Вооружённых сил Украины (ВСУ) на курском направлении нарастает волна дезертирства.

Депутат Верховной рады и член оборонного комитета Александр Федиенко заявил, что дезертирство в украинских войсках носит массовый характер, тысячи бойцов самовольно оставляют часть.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что на купянском направлении наблюдается рост числа случаев дезертирства в рядах ВСУ. Он отметил, что дезертиров стало больше прежнего. По данным эксперта, беглецы, переодетые в гражданскую одежду, покидают свои части ночью.