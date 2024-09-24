Украинские десантники начали самовольно оставлять позиции в ДНР
Десантники ВСУ начали покидать позиции в ДНР из-за нехватки еды и боеприпасов
Москва, 24 сентября, 2024, 19:30 — ИА Регнум. Украинские военные 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ начали самовольно оставлять позиции в подконтрольной киевскому режиму части Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщили в российских силовых структурах.
«Позиции самостоятельно покинули десять человек», — приводят «РИА Новости» слова представителя российского силового ведомства.
Он объяснил, что причиной сложившейся ситуации стало наплевательское отношение командиров и отсутствие боеприпасов и продовольствия. Кроме того, украинские военные долгое время находятся на передовой без ротации, что также влияет на их состояние.
Как передавало ИА Регнум, днём ранее сообщалось, что в спецподразделениях Вооружённых сил Украины (ВСУ) на курском направлении нарастает волна дезертирства.
Депутат Верховной рады и член оборонного комитета Александр Федиенко заявил, что дезертирство в украинских войсках носит массовый характер, тысячи бойцов самовольно оставляют часть.
Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что на купянском направлении наблюдается рост числа случаев дезертирства в рядах ВСУ. Он отметил, что дезертиров стало больше прежнего. По данным эксперта, беглецы, переодетые в гражданскую одежду, покидают свои части ночью.