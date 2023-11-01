Луганск, 1 ноября, 2023, 09:13 — ИА Регнум. На купянском направлении наблюдается рост случаев дезертирства в рядах ВСУ, сообщил 1 ноября в своём Telegram-канале военный эксперт Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА Регнум

«В районах населённых пунктов Синьковка, Петропавловка и Берестовое [в Купянском районе Харьковской области] выявлен ряд фактов самовольного оставления позиций украинскими военнослужащими», — сообщил Марочко.

Он добавил, что число дезертиров стало больше по сравнению с прошлой неделей. По данным эксперта, беглецы покидают свои части ночью, переодетые в гражданскую одежду.

Как сообщил 31 октября пленный украинский военный Владимир Мурга, ВСУ испытывает недостаток кадров, в том числе сержантов и младших офицеров. В итоге на штурмы мобилизованных ведут рядовые.

Он предположил, что звания военным, которые фактически выполняют работу младших офицеров, не дают, чтобы платить меньше денег.