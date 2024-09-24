Нью-Йорк, США, 24 сентября, 2024, 18:38 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден перед заседанием Генассамблеи ООН не ответил на вопрос журналиста о том, готов ли Вашингтон к возможной войне с Россией.

Global Look Press/Benoit Doppagne/Keystone Press Agency

Зайдя на площадку Генассамблеи, Байден, оставив вопрос без ответа, молча проследовал в сторону зала заседаний, передаёт «РИА Новости».

Ранее британская радиостанция LBC сообщила, что власти США и Великобритании планируют тайно разрешить киевскому режиму использовать дальнобойное западное оружие для ударов вглубь территории РФ. По этим данным, окончательное решение может быть принято на полях Генассамблеи ООН, при этом представители указанных стран не будут объявлять об изменении своей позиции до момента нанесения первых ударов.

Как передавало ИА Регнум, 22 сентября Байден отрицательно ответил на вопрос, принимал ли он решение о снятии ограничений на использование Украиной западного оружия для ударов вглубь территории России.

Президент России Владимир Путин ранее назвал подменой понятий идущее на Западе обсуждение о «разрешении» киевскому режиму использовать высокоточное оружие НАТО для ударов вглубь российской территории. У украинских военных нет необходимых специалистов и разведданных со спутников альянса, подчеркнул президент. В действительности речь идёт о принятии решения, будут ли страны НАТО напрямую участвовать в конфликте против России, отметил глава государства.