Вашингтон, 22 сентября, 2024, 23:40 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден отрицательно ответил на вопрос о том, принимал ли он решение о снятии ограничений на использование Украиной западного оружия для ударов вглубь территории России. Об этом он заявил 22 сентября в беседе с журналистами во время возвращения в Белый дом.

The White House

«Нет», — заявил Байден, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее британская радиостанция LBC сообщила, что власти Соединённых Штатов и Великобритании планируют втайне разрешить киевскому режиму использовать западное оружие для ударов вглубь РФ. Утверждается, что окончательное решение может быть принято до конца следующей недели на полях Генассамблеи ООН. При этом власти этих стран не будут объявлять об изменении позиции по этому вопросу до первых ударов.

Как передавало ИА Регнум, 22 сентября министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антони Таяни заявил, что Рим не может одобрить решение разрешить киевскому режиму наносить удары западным дальнобойным оружием вглубь России.

12 сентября президент России Владимир Путин назвал подменой понятий обсуждения о разрешении Киеву бить высокоточным западным оружием вглубь РФ. Глава государства подчеркнул, что в этом случае речь идёт о принятии решения — будут ли страны НАТО напрямую участвовать в конфликте с РФ. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что на Западе ещё остались «трезвые головы», которые с должным вниманием отнеслись к словам Путина об ответе российской стороны на удары украинских формирований вглубь территории РФ.