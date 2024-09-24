Анкара, 24 сентября, 2024, 18:03 — ИА Регнум. Протестующие против НАТО граждане Турции идут пешком к военной базе «Инджирлик», на которой находится боевая авиация, в том числе и ВВС США, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на Совет народных представителей Турции (THTM), который стал организатором шествия.

Global Look Press/Altan Gocher/ZUMAPRESS.com

«Наше шествие началось в стамбульском районе Картал, мы успели побывать в Анкаре, сегодня мы в провинции Конья. Планируем 28 сентября прибыть к базе НАТО «Инджирлик» и устроить там демонстрацию», — сообщили в THTM.

Уточняется, что демонстрации начались с требованием закрыть все базы НАТО в Турции и выйти из альянса.

«Мы требуем закрытия не только «Инджирлика», но и всех баз НАТО в Турции. Наша страна десятки лет предоставляет площадь для хранения бомб, а народу от этого никакой пользы. Страна живёт под угрозой войны из-за альянса. Турция должна выйти из НАТО, должна разорвать все соглашения, наделившие турецкие ВС обязательствами в рамках альянса, а военные альянса должны быть депортированы из страны», — заявили протестующие.

Как передавало ИА Регнум, 24 сентября турецкий депутат Хакан Топкурулу заявил, что присоединение Турции к БРИКС станет революционным событием и будет означать, что Анкара «разорвёт цепи» НАТО.

23 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также заявил, что санкции США подрывают доверие Анкары к Вашингтону. Несмотря на то, что Турция и США находятся в одном военном блоке, на турецкий оборонный комплекс наложены американские санкции, а также Турцию исключили из программы поставок новейших истребителей F-35.