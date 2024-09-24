Москва, 24 сентября, 2024, 16:37 — ИА Регнум. Доля поездов нового поколения в московском метрополитене в настоящее время составляет около 75%, а к 2030 году этот показатель увеличится до 95%, сообщил 24 сентября мэр столицы Сергей Собянин.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В ближайшие шесть лет метрополитен получит около 2000 новых вагонов, написал Собянин в своём Telegram-канале.

«Опираясь на пожелания пассажиров и машинистов, мы улучшаем технические характеристики вагонов метро. В 2012 году на маршрутах впервые появился поезд «Ока», в 2017-м мы запустили состав «Москва», в 2020-м — «Москву-2020». В марте этого года на Замоскворецкую линию вышли самые инновационные поезда серии «Москва-2024». Сейчас они курсируют и на новой Троицкой ветке», — отметил мэр.

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября Собянин принял участие в церемонии открытия новой станции «Потапово» Сокольнической (красной) линии. Он подчеркнул, что новая платформа стала первой наземной отапливаемой станцией столичного метро. Её запуск позволит снизить нагрузку на станции метро «Бунинская аллея», «Новомосковская» и «Тёплый Стан», а также на проходящие рядом дороги.

7 сентября президент России Владимир Путин и мэр Москвы провели церемонию открытия участка Троицкой линии метрополитена со станциями «Новаторская», «Университет Дружбы Народов», «Генерала Тюленева» и «Тютчевская». Путин поздравил москвичей с открытием новой линии метро, назвав успехи столицы в сфере метростроения выдающимися. Длина открытого участка составила 8,3 км, предполагается, что к 2029 году пассажиропоток на новых станциях достигнет 100 тыс. человек.