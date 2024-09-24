Горловка, ДНР, 24 сентября, 2024, 14:41 — ИА Регнум. Число спасателей, пострадавших в результате взрыва боеприпаса во время тушения пожара в Горловке Донецкой Народной Республики, увеличилось до трёх, сообщила 24 сентября пресс-служба МЧС России в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«С минно-взрывной травмой госпитализирован командир отделения пожарной части», — сказано в сообщении.

Ранее в этот же день в ведомстве информировали, что при взрыве боеприпаса в Горловке погиб начальник пожарно-спасательного отряда Сергей Никитенко, ещё двое спасателей получили ранения. По данным МЧС, в Никитовском районе утром 24 сентября загорелся частный дом. При тушении взорвался ВОП.

Днём ранее сотрудник противопожарной службы погиб в результате детонации беспилотника украинских формирований в Луганской Народной Республике (ЛНР). Уточнялось, что ещё двух пожарных доставили с осколочными ранениями в больницу. Глава МЧС России Александр Куренков назвал гибель каждого из сотрудников ведомства невосполнимой потерей. В МЧС выразили соболезнования родным и близким погибшего.