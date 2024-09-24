Горловка, ДНР, 24 сентября, 2024, 11:34 — ИА Регнум. В Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР) погиб начальник пожарно-спасательного отряда Сергей Никитенко при взрыве боеприпаса, двое других пожарных пострадали. Об этом сообщили в МЧС России.

Иван Шилов ИА Регнум

«Утром из-за обстрела в Никитовском районе загорелся частный дом. При тушении взорвался ВОП, пострадали три сотрудника МЧС России. К сожалению, начальник пожарно-спасательного отряда Сергей Никитенко получил травмы, несовместимые с жизнью. Двое специалистов госпитализированы», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Как рассказали в министерстве, Никитенко проработал в службе 26 лет. Последние 10 лет боевых действий полковник возглавлял пожарно-спасательный отряд. За высокий профессионализм и мужество Никитенко был награждён знаком отличия «За заслуги перед Республикой» III степени, медалью МЧС ДНР «За отличие в ликвидации последствий ЧС», нагрудными знаками «Почётный сотрудник МЧС ДНР» и «За отличие в службе».

По словам главы МЧС Александра Куренкова, Никитенко был талантливым руководителем и примером для подчинённых.

«Сегодня мы потеряли настоящего героя, который посвятил всю свою жизнь делу спасения», — сказал министр.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее сотрудник противопожарной службы погиб в результате детонации беспилотника украинских формирований в Луганской Народной Республике (ЛНР). Уточнялось, что ещё двух пожарных доставили с осколочными ранениями в больницу. Глава МЧС России Александр Куренков назвал гибель каждого из сотрудников ведомства невосполнимой потерей. В МЧС выразили соболезнования родным и близким погибшего.