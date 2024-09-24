Москва, 24 сентября, 2024, 14:21 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Андрей Луговой (ЛДПР) попросил Генпрокуратуру признать деятельность Совета Европы нежелательной на территории России. Об этом он сообщил 24 сентября в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Луговой отметил, что в его запросе на имя генерального прокурора также содержится просьба дать правовую оценку откровенно русофобской политике этой организации.

«Считаю, что Совет Европы полностью деградировал как демократическая площадка и далее не имеет права быть органом, представленным в России», — написал депутат.

Он подчеркнул, что все решения Совета Европы имеют антироссийский характер и несут угрозу конституционному строю РФ.

Как сообщало ИА Регнум, 15 марта 2022 года было объявлено о выходе России из Совета Европы. В январе следующего года президент Владимир Путин подписал закон, прекративший действие в отношении России международных договоров Совета Европы.

Выход России из Совета Европы не отразился на правах человека в стране, заявил в январе 2023 года генпрокурор Игорь Краснов. Он пояснил, что Конституция РФ устанавливает более широкие гарантии прав и свобод человека и гражданина по сравнению с положениями Европейской конвенции о правах человека.