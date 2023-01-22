Москва, 23 января, 2023, 01:39 — ИА Регнум. Выход России из Совета Европы 15 марта 2022 года не отразился на правах человека в стране — Конституцией РФ установлены более широкие гарантии прав и свобод человека и гражданина по сравнению с положениями Европейской конвенции о правах человека. Об этом в интервью «Известиям» заявил генпрокурор Игорь Краснов.

Espch.ru ЕСПЧ

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Генеральный прокурор отметил, что Россия прекратила взаимодействие с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) с 15 марта 2022 года и решение ЕСПЧ рассматривать жалобы против РФ на нарушения, имевшие место до 16 сентября 2022 года, не имеет правовых оснований.

По словам Игоря Краснова, дата 16 сентября отражает собственную позицию комитета министров Совета Европы (КМСЕ) как время прекращения участия России в Конвенции о защите прав человека и основных свобод (ЕКПЧ). Это и было обозначено в резолюции КМСЕ от 23 марта 2022 года.

Генпрокурор подчеркнул, что рассмотрение Европейским судом жалоб против России до 16 сентября является грубым нарушением норм международного права и говорит о том, что Совет Европы является инструментом для решения геополитических задач.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия считает закрытым вопрос исполнения решений ЕСПЧ после 15 марта, когда Москва вышла из Европейской конвенции по правам человека и Совета Европы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.