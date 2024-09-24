Москва, 24 сентября, 2024, 14:58 — ИА Регнум. Вооружённые силы России отразили пять попыток украинских войск прорваться через границу России в направлении курских сёл Медвежье и Новый Путь. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Потери противника составили до 40 человек личного состава убитыми и ранеными, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины и автомобиль», — проинформировал он.

Как сообщало ИА Регнум, 18 сентября российские войска на курском направлении нанесли удары по подразделениям и технике семи украинских бригад. Под огонь российских сил попали подразделения 22-й, 4-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригад и 1-й бригады нацгвардии, а также 129-й бригады территориальной обороны.

Ранее российские военные отразили шесть попыток ВСУ прорваться через границу России в Курскую область. Противник потерял до 60 человек убитыми и ранеными, а также три танка, бронетранспортёр и пять боевых бронированных машин.

Помимо этого, Минобороны проинформировало, что российские бойцы нанесли поражение формированиям девяти бригад ВСУ в Курской области. Бои шли у Любимовки, Новоивановки, Дарьино, Покровского и Борок.