Москва, 24 сентября, 2024, 11:33 — ИА Регнум. Украинские войска расстреливают мирных жителей Курской области или сгоняют их в концлагеря, у российских военных есть тому доказательства. Об этом замначальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил в эфире «Соловьёв Live».

Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

«У нас на руках есть и видеоотчёты, и все доказательства того, каким образом они их расстреливают, о концлагерях, которые у них там есть и куда собрано всё население», — сказал Алаудинов.

Он добавил, что в отдельных случаях украинские силовики не трогают стариков, но в остальном творят в курском приграничье «жестокие вещи» — убивают и насилуют.

Ранее в сентябре о создании подобий концлагерей в приграничных районах Курской области сообщил в докладе посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его информации, бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) использовали местных жителей, чтобы иностранные журналисты, незаконно прибывшие на российскую территорию, снимали пропагандистские сюжеты. В частности, в подвалы интерната в Судже согнали от 70 до 100 человек, которых «подвергали моральному насилию» и снимали на видео.

Затем, 20 сентября, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российская сторона располагает информацией о концлагерях ВСУ в приграничье. По её словам, многочисленные данные свидетелей собрал штаб Российского Красного Креста в Курске.

Как сообщало ИА Регнум, утром 6 августа украинские подразделения вторглись в Курскую область, намереваясь захватить территорию. Их продвижение остановили российские военные. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

По данным Минобороны РФ на 23 сентября, ВСУ потеряли до 16,4 тыс. бойцов и 127 танков за время боевых действий на курском направлении.

Президент Владимир Путин назвал вторжение под Курск масштабной провокацией киевского режима, отметив, что ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. В МИД подчеркнули, что речь идёт об очередном теракте со стороны Киева.

Число мирных жителей, которых признали потерпевшими по делу о нападении ВСУ на Курскую область, исчисляется тысячами. Возбуждены уголовные дела в отношении украинских военачальников, причастных к совершению преступлений в курском приграничье, сообщили в СК России.