Москва, 24 сентября, 2024, 13:54 — ИА Регнум. Министерство обороны России показало кадры уничтожения Вооружёнными силами России украинских войск в районе Купянска. Соответствующее видео ведомство опубликовало в Telegram-канале.

Министерство обороны России. Кадр из видео

В публикации отметили, что пункт временной дислокации Вооружённых сил Украины (ВСУ) был уничтожен авиаударом с применением бомбы ОДАБ-1500.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3918363" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Уничтожение пункта ВСУ авиаударом с применением ОДАБ-1500 в районе Купянска

Как сообщало ИА Регнум, российские войска нанесли удар 24 сентября. В результате него потери противника составили до 40 военнослужащих, а также до пяти единиц вооружения, военной и специальной техники.

12 сентября российский Су-34 нанёс удар по пункту дислокации Вооружённых сил Украины (ВСУ) под Купянском. Выявленную цель уничтожили бомбой ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции, уточнили в ведомстве.

Ранее Минобороны показало кадры удара по ВСУ в приграничье Курской области. Разведка доложила, что нанесённым ударом были уничтожены личный состав и бронированная техника ВСУ.