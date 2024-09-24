Минобороны показало кадры уничтожения пункта дислокации ВСУ под Купянском
Москва, 24 сентября, 2024, 13:54 — ИА Регнум. Министерство обороны России показало кадры уничтожения Вооружёнными силами России украинских войск в районе Купянска. Соответствующее видео ведомство опубликовало в Telegram-канале.
В публикации отметили, что пункт временной дислокации Вооружённых сил Украины (ВСУ) был уничтожен авиаударом с применением бомбы ОДАБ-1500.
Как сообщало ИА Регнум, российские войска нанесли удар 24 сентября. В результате него потери противника составили до 40 военнослужащих, а также до пяти единиц вооружения, военной и специальной техники.
12 сентября российский Су-34 нанёс удар по пункту дислокации Вооружённых сил Украины (ВСУ) под Купянском. Выявленную цель уничтожили бомбой ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции, уточнили в ведомстве.
Ранее Минобороны показало кадры удара по ВСУ в приграничье Курской области. Разведка доложила, что нанесённым ударом были уничтожены личный состав и бронированная техника ВСУ.