Москва, 24 сентября, 2024, 10:32 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нанесли удар авиабомбой по пункту временной дислокации Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе Купянска. Об этом сообщило Минобороны России.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

По данным ведомства, в результате удара потери противника составили до 40 военнослужащих, а также «до пяти единиц вооружения, военной и специальной техники». Удар был нанесён самолётом оперативно-тактической авиации с применением бомбы ОДАБ-1500.

Как сообщало ИА Регнум, 12 сентября российский Су-34 нанёс удар по пункту дислокации ВСУ под Купянском. Выявленную цель уничтожили бомбой ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции, уточнили в ведомстве.

глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что Вооружённые силы России оттесняют украинских военных всё дальше на сватовско-купянском направлении.

Ранее он проинформировал, что российские военные добились продвижения на сватовско-купянском направлении в районе посёлка Синьковка. Кроме того, на северо-востоке Харьковской области в Волчанске идут уличные бои, южная и северная части, по словам Ганчева, пока ещё под контролем ВСУ. В жилой зоне российским военным удалось улучшить позиции.