Москва, 24 сентября, 2024, 13:29 — ИА Регнум. Расследование уголовного дела о хищении средств, выделенных пермскому телефонному заводу «Телта» на поставку устройств связи для военных, завершено. Об этом сообщила 24 сентября официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

Учредитель «Телты» Игорь Морозов, его заместитель Алексей Высоков и главный бухгалтер Елена Гришина обвиняются в групповом мошенничестве, совершённом в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), напомнила она.

По данным следствия, фигуранты похитили и распределили между собой свыше 48 млн рублей, похищенных путём завышения себестоимости продукции. Это произошло в период с 2016 по 2021 год, когда предприятие исполняло государственный контракт на сумму более 1,4 млрд рублей в рамках гособоронзаказа на поставку устройств связи.

После того как обвиняемые ознакомятся с материалами дела, его передадут для утверждения обвинительного заключения и направят в суд, добавила Петренко.

Как сообщало ИА Регнум, в августе Хамовнический суд Москвы арестовал активы акционера и собственника пермского завода «Телта» Игоря Морозова по уголовному делу о хищении средств.

Двое фигурантов дела «Телты» — Высоков и Гришина — также проходят по делу о взятке заместителя начальника Генштаба ВС России генерала Вадима Шамарина. По версии следствия, в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года Шамарин получил взятку от Высокова и Гришиной в размере 36 млн рублей за увеличение объёма поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны и общее покровительство.

В мае 2024 года 52-летний Шамарин был арестован на два месяца военным судом по делу о получении взятки в особо крупном размере. В его квартире прошли обыски. Полиция также проверяет Шамарина на причастность к совершению аналогичных преступлений. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.