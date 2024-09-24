СК завершил расследование по делу «Телты» об афере с телефонами для МО
Москва, 24 сентября, 2024, 13:29 — ИА Регнум. Расследование уголовного дела о хищении средств, выделенных пермскому телефонному заводу «Телта» на поставку устройств связи для военных, завершено. Об этом сообщила 24 сентября официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Учредитель «Телты» Игорь Морозов, его заместитель Алексей Высоков и главный бухгалтер Елена Гришина обвиняются в групповом мошенничестве, совершённом в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), напомнила она.
По данным следствия, фигуранты похитили и распределили между собой свыше 48 млн рублей, похищенных путём завышения себестоимости продукции. Это произошло в период с 2016 по 2021 год, когда предприятие исполняло государственный контракт на сумму более 1,4 млрд рублей в рамках гособоронзаказа на поставку устройств связи.
После того как обвиняемые ознакомятся с материалами дела, его передадут для утверждения обвинительного заключения и направят в суд, добавила Петренко.
Как сообщало ИА Регнум, в августе Хамовнический суд Москвы арестовал активы акционера и собственника пермского завода «Телта» Игоря Морозова по уголовному делу о хищении средств.
Двое фигурантов дела «Телты» — Высоков и Гришина — также проходят по делу о взятке заместителя начальника Генштаба ВС России генерала Вадима Шамарина. По версии следствия, в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года Шамарин получил взятку от Высокова и Гришиной в размере 36 млн рублей за увеличение объёма поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны и общее покровительство.
В мае 2024 года 52-летний Шамарин был арестован на два месяца военным судом по делу о получении взятки в особо крупном размере. В его квартире прошли обыски. Полиция также проверяет Шамарина на причастность к совершению аналогичных преступлений. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.