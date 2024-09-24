Москва, 24 сентября, 2024, 13:24 — ИА Регнум. Государственная дума на пленарном заседании 24 сентября приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о возможности освобождения от уголовной ответственности на стадии судебного производства в отношении мобилизованных или заключивших контракт о прохождении службы в ВС России.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Кроме того, вводятся нормы, которые регламентируют основания и порядок принятия судом решений на основании ходатайства командования воинской части об отмене меры пресечения, а также о прекращении уголовного дела.

Аналогичный механизм предлагается распространить на осуждённых, приговор в отношении которых был вынесен, однако не вступил в законную силу.

Как передавало ИА Регнум, 19 марта Госдума приняла закон об освобождении от уголовного наказания за участие в спецоперации. Закон устанавливает механизм освобождения осуждённого от уголовного наказания в случае, если он заключил контракт с Минобороны РФ в период мобилизации, военного положения и военного времени.