Москва, 6 марта, 2024, 16:13 — ИА Регнум. В Государственную думу внесли 6 марта законопроект об освобождении от уголовного наказания лиц, которые заключили контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ в период специальной военной операции. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Алексей Майшев/РИА Новости

Законодательная инициатива предусматривает закрепление механизма освобождения от уголовной ответственности лиц, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ в период СВО.

Проект разработали председатели комитетов по государственному строительству и законодательству, по обороне Павел Крашенинников, Андрей Картаполов, а также сенатор Андрей Клишас. Как уточнил Крашенинников, инициатива даёт возможность заключить военный контракт тем, кто находится под следствием, под судом или в отношении кого уже вынесли приговор.

«Действующий сегодня закон (№270-ФЗ «Об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в специальной военной операции») был принят в 2023 году. Он предоставил возможность гражданам, совершившим уголовное преступление, заключить контракт с ВС РФ для участия в СВО и дал им соответствующие гарантии. Документ носит временный характер, распространяется на правоотношения, возникшие до его вступления в силу. Практика показала, что механизм рабочий, предложенные нормы могут быть систематизированы и вынесены в отдельные статьи УК и УПК», — прокомментировал Павел Крашенинников.

В законопроекте такой правовой механизм распространяется на следующие категории лиц:

подозреваемые и обвиняемые за преступления небольшой и средней тяжести (за исключением отдельных преступлений против общественной безопасности и против основ конституционного строя и безопасности государства);

осужденные (за исключением лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, терроризма, против основ конституционного строя и безопасности государства).

Сенатор Клишас добавил, что законопроект позволит лицам, совершившим преступление, проходить военную службу в зоне СВО и таким образом реабилитироваться в глазах общества. Он добавил, что инициатива лишь позволит усовершенствовать процедурные моменты.

Контроль за поведением таких лиц будет осуществляться командованием воинской части. В случае совершения таким лицом в период прохождения военной службы нового преступления судом будет назначено наказание по совокупности приговоров: к наказанию, назначенному по последнему приговору суда, будет присоединена неотбытая часть наказания по предыдущему приговору суда.

Кроме того, устанавливается порядок приостановления уголовных дел и прекращения уголовного преследования в периоды мобилизации, военного положения и в военное время.

Так, проекты модернизируют процедуру освобождения от уголовной ответственности лиц, призванных на военную службу в зону СВО, установленную Федеральным законом от 24 июня 2023 года № 270-ФЗ «Об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в специальной военной операции».

Клишас также пояснил, что в законопроекте предусматривается возможность погашения судимости в отношении лиц, призванных на военную службу по мобилизации или в военное время, за исключением судимости за совершение ряда преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и преступлений террористической, экстремисткой и диверсионной направленности.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2023 года уже был принят закон, дающий возможность осуждённым проходить военную службу по контракту. Согласно документу, граждане с судимостью могут быть призваны на военную службу, если они совершили преступления небольшой и средней тяжести. При этом призванные по мобилизации или в военное время, а также заключившие контракт с вооружёнными силами осуждённые получают возможность досрочного освобождения. Норма также распространяется и на тех, кто отбыл наказание в виде лишения свободы, а также на лиц со снятой судимостью.