Москва, 12 марта, 2024, 15:12 — ИА Регнум. Государственная дума в первом чтении приняла проект о закреплении в законодательстве РФ механизма освобождения от уголовного наказания лиц, которые заключили контракт о прохождении военной службы в период спецоперации. Трансляция заседания Госдумы велась на сайте нижней палаты Федерального собрания.

Алексей Майшев / РИА Новости

Законодательная инициатива предусматривает закрепление механизма освобождения от уголовной ответственности лиц, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооружённых силах РФ в период СВО.

В законопроекте такой правовой механизм распространяется на две категории лиц — подозреваемых и обвиняемых за преступления небольшой и средней тяжести (за исключением отдельных преступлений против общественной безопасности и против основ конституционного строя и безопасности государства), а также осуждённых (за исключением лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, против основ конституционного строя и безопасности государства и связанных с терроризмом).

Сенатор Андрей Клишас пояснил, что законопроект позволит лицам, совершившим преступление, проходить военную службу в зоне СВО и таким образом реабилитироваться в глазах общества. Он добавил, что инициатива лишь позволит усовершенствовать процедурные моменты.

Контроль за поведением таких лиц будет осуществляться командованием воинской части. В случае совершения таким лицом в период прохождения военной службы нового преступления судом будет назначено наказание по совокупности приговоров: к наказанию, назначенному по последнему приговору суда, будет присоединена неотбытая часть наказания по предыдущему приговору суда.

Кроме того, устанавливается порядок приостановления уголовных дел и прекращения уголовного преследования в периоды мобилизации, военного положения и в военное время.

Так, проекты модернизируют процедуру освобождения от уголовной ответственности лиц, призванных на военную службу в зону СВО, установленную Федеральным законом от 24 июня 2023 года № 270-ФЗ «Об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в специальной военной операции».

Как передавало ИА Регнум, данный законопроект внесли в Госдуму 6 марта.

Проект разработали председатели комитетов по государственному строительству и законодательству, по обороне Павел Крашенинников, Андрей Картаполов, а также сенатор Андрей Клишас. Как уточнил Крашенинников, инициатива даёт возможность заключить военный контракт тем, кто находится под следствием, под судом или в отношении кого уже вынесли приговор.