Шанхай, Китай, 24 сентября, 2024, 12:58 — ИА Регнум. Бывший главный тренер футбольного ЦСКА и сборной России, ныне — наставник «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий заявил, что отклонил бы предложение возглавить сборную Китая по футболу.

Максим Богодвид/РИА Новости Леонид Слуцкий

На пресс-конференции один из китайских журналистов отметил, что Слуцкий мог бы возглавить национальную команду КНР.

«Я люблю «Шанхай Шэньхуа» и болельщиков клуба, в данный момент я хотел бы сосредоточиться на своей работе, у меня нет других планов», — ответил тренер.

Как передавало ИА Регнум, Слуцкий подписал контракт с «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. В должность тренера он вступил с 1 января. В феврале Слуцкий заявил журналистам, что не жалеет о переезде в Шанхай. Он назвал его городом будущего и добавил, что вскоре остальные города на планете будут выглядеть так же.

Также в феврале «Шанхай Шэньхуа» завоевал Суперкубок Китая, победив в финале команду «Шанхай Порт» со счётом 1:0. В нынешнем розыгрыше чемпионата КНР клуб Слуцкого занимает вторую строчку в турнирной таблице, отставая от лидера («Шанхай Порта») на два очка.

В период работы в России Слуцкий возглавял «Уралан», «Крылья Советов», «Москву», ЦСКА, «Рубин» и сборную России. Также он занимал пост главного тренера британского «Халл Сити» и голландского «Витесса».