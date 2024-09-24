* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 24 сентября, 2024, 12:30 — ИА Регнум. Военнослужащие Северной группировки российских войск отразили атаку штурмовой группы националистического формирования «Кракен» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 24 сентября Минобороны России.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Подразделения группировки войск «Север» на липцовском и волчанском направлениях отразили контратаку штурмовой группы националистического формирования «Кракен», — сказали в ведомстве.

Также российские бойцы нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады теробороны. Бои шли в районах населённых пунктов Липцы, Волчанск и Волчанские Хутора Харьковской области.

По данным Минобороны, ВСУ потеряли до 65 военнослужащих, три автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30.

Как передавало ИА Регнум, 21 августа подполье сообщило об ударе российских войск по «Кракену» в Николаевской области. По словам координатора пророссийского николаевского сопротивления Сергея Лебедева, удар мог быть нанесён по складу с ракетами.

24 июля он информировал об ударе по расположению группировок «Кракен» и «Айдар» (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ) под Харьковом.