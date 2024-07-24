Одесса, Украина, 24 июля, 2024, 11:10 — ИА Регнум. Российские войска нанесли удар по судоремонтному заводу в Измаиле в Одесской области. Об этом 24 июля сообщил в Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Global Look Press

«Был удар по судоремонтному заводу, где находились три военных катера на ремонте. Состояние катеров неизвестно, но была мощная детонация», — написал он.

Он отметил, что удар пришёлся на административное здание, внутри и рядом со строением находились около 200 иностранных наёмников и офицеры ВСУ. В результате ранения получили минимум 32 человека.

По информации Лебедева, раненых военнослужащих оперативно эвакуировали на территорию Румынии. В сам порт 23 июля прибыла баржа с военной техникой, гражданских персонал от работ отстранили, разгрузку осуществляли иностранные граждане, добавили агенты координатора подполья.

Утром 24 июля украинские СМИ сообщали, что в Одесской области были поражены порт, нефтебаза и судоремонтный завод.

Также Лебедев добавил, что под Харьковом ВС России поразили расположение группировок «Кракен» и «Айдар» (обе внесены в реестр террористов и экстремистов).

Минобороны России пока не сообщало о каких-либо ударах по объектам на территории, контролируемой киевским режимом. В оборонном ведомстве ранее не раз подчёркивали, что российская армия наносит удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как передавало ИА Регнум, 23 июля Лебедев сообщил об ударе ВС России по военному аэродрому Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Вознесенске в Николаевской области. По его словам, местные жители передали, что был нанесён серьёзный удар с последующей детонацией со стороны Мартыновского аэродрома.

22 июля подполье утверждало, что российские военные нанесли удар в направлении вокзала в Харькове, где шла погрузка военных и техники ВСУ, и тем самым пресекли ротацию украинских войск в сторону Волчанска. Удар пришёлся по железнодорожной ветке от Южного вокзала до Новосёловки, после чего произошла детонация, на место выехало много машин скорой помощи.