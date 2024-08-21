* экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 21 августа, 2024, 08:28 — ИА Регнум. По месту дислокации украинского неонацистского формирования «Кракен» (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Галициново в Николаевской области нанесли удар. Об этом 21 августа сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

Виктор Толочко/РИА Новости

«На юге Николаевской области есть село Галициново, там Глиноземный завод и серьёзная портовая зона. Всё это облюбовали запрещённые в России экстремисты из шайки «Кракен»… И вот, наконец, к ним прилетело», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам Лебедева, удар мог быть нанесён по складу с ракетами. Координатор подполья уточнил, что весной на этот склад в Галициново завезли «длинные, тонкие, тёмно-зелёные или чёрные ракеты». По его мнению, это могли быть американские ATACMS.

Как сообщало ИА Регнум, 20 августа расчёт российской реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» уничтожил колонну украинских формирований в приграничных районах Курской области. По данным Минобороны, в результате этого удалось уничтожить три единицы техники и до 20 украинских боевиков.

Ранее в этот же день в оборонном ведомстве рассказали, что российская военная авиация нанесла удары по скоплениям личного состава и военной технике ВСУ на территории Сумской области. Удары были нанесены у населённых пунктов Александрия, Белополье, Вольная Слобода, Ворожба, Локня, Могрица и Хотень.