Москва, 24 сентября, 2024, 12:30 — ИА Регнум. Кремль воздержится от комментариев по слушаниям арбитражным судом Гааги иска Украины против России. Об этом журналистам в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Михаил Метцель/РИА Новости Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Здесь я воздержался бы от каких-то комментариев абсолютно. Наша позиция по всей инфраструктуре России абсолютно понятна, и эта позиция для нас является абсолютно превалирующей», — отметил представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, посол по особым поручениям МИД Геннадий Кузьмин на слушаниях в международном арбитраже заявил, что претензии Украины, связанные с правами в Азовском, Чёрном морях и Керченском проливе, должны быть отклонены. По его словам, они являются безосновательными и выходят за рамки юрисдикции арбитража.

Украина подала иск 16 сентября 2016 года. Она обвинила Россию в нарушении суверенных прав Украины на пользование морскими акваториями и континентальным шельфом в прилегающих к Крыму морских зонах (в Чёрном, Азовском морях и Керченском проливе). 23 сентября в международном арбитраже начались слушания. Российская сторона обвинения отвергает.