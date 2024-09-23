Гаага, Нидерланды, 23 сентября, 2024, 15:10 — ИА Регнум. Претензии Украины, связанные с правами в Азовском, Чёрном морях и Керченском проливе, должны быть отклонены, заявил 23 сентября посол по особым поручениям МИД Геннадий Кузьмин на слушаниях в международном арбитраже.

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«Все претензии Украины являются безосновательными, выходят за рамки юрисдикции арбитража и должны быть отклонены в полном объеме», — заявил дипломат.

Он также призвал не поддаваться на необоснованные и отчаянные попытки Украины получить какую-либо выгоду по спорной ситуации с РФ.

Созданный в Гааге международный арбитраж 23 сентября начал слушания по существу в рамках рассмотрения иска Украины к России о якобы нарушении Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

Украина подала иск 16 сентября 2016 года. Она обвинила Россию в нарушении суверенных прав Украины на пользование морскими акваториями и континентальным шельфом в прилегающих к Крыму морских зонах (в Чёрном, Азовском морях и Керченском проливе).

Российская сторона обвинения отвергает. Поскольку Крым в результате референдума стал частью России, объяснили в МИД, то РФ в полном праве может осуществлять свой суверенитет в морских пространствах, прилегающих к Крымскому полуострову.