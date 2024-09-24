Москва, 24 сентября, 2024, 12:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин исчерпывающе прокомментировал вопрос отношения Москвы к возможным «разрешениям» Киеву со стороны Запада наносить удары по территории РФ дальнобойным оружием, заявил 24 сентября журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

Так он ответил на вопрос, может ли измениться позиция РФ по ядерному оружию и ядерным испытаниям в случае, если Запад предоставит Киеву указанное «разрешение».

«Пожалуйста, переслушайте и перечитайте заявления президента, которые он сделал по этому вопросу, я имею в виду по теме возможных разрешений на использование западных вооружений вглубь территории России. Это заявление президента, которое он сделал в Санкт-Петербурге, там весьма доступно изложена позиция Российской Федерации», — сказал Песков.

Как передавало ИА Регнум, Путин 12 сентября назвал подменой понятий идущее на Западе обсуждение о «разрешении» киевскому режиму использовать высокоточное оружие НАТО для ударов вглубь российской территории. У украинских военных нет необходимых специалистов и разведданных со спутников альянса, подчеркнул президент. В действительности речь идёт о принятии решения, будут ли страны НАТО напрямую участвовать в конфликте против России, отметил глава государства.

В марте Путин заявил, что в случае, если США проведут ядерные испытания, Россия может сделать то же самое. Президент напомнил, что США не ратифицировали договор о запрете подобных испытаний, и РФ для соблюдения паритета отозвала свою ратификацию. Договор не вступил в законную силу, но Москва придерживается договорённостей, подчеркнул глава государства. Также Путин неоднократно отмечал, что Россия в соответствии с профильной государственной стратегией применит ядерное оружие только в случае возникновения угрозы её существованию и независимости.