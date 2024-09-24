Лондон, 24 сентября, 2024, 12:20 — ИА Регнум. Так называемый план победы главы киевского режима Владимира Зеленского по сути является лишь планом обеспечения выживания, заявили в британской газете The Times.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Это не столько план победы, сколько план выживания — Зеленский стал реалистом», — говорится в статье.

Также отмечается, что для Зеленского текущая поездка в США — это последняя надежда получить от президента Джо Байдена разрешение на применение дальнобойных ракет против России. Также подчёркивается, что Украина сейчас зависима от американских средств разведки для наведения ракет.

В другой публикации газеты уточнялось, что «план победы» Зеленского подразумевает гарантии безопасности, полученные от Запада, возможность продолжать наступление в Курской области, поставки современных западных вооружений на Украину и поддержку её экономики.

Как передавало ИА Регнум, в США не увидели пути завершения конфликта в «плане победы» Зеленского. По мнению американского издания The American Conservative, предложенные пункты лучше описать как дублирование часто повторяемых требований Зеленского, чем как отдельный план.

23 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что на данный момент невозможно проводить анализ «плана победы» Зеленского, опираясь на сообщения из зарубежных СМИ. Представитель Кремля добавил, что Кремль изучит «план» в случае, если появится какая-либо официальная информация о нём.