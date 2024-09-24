Краснодар, 24 сентября, 2024, 11:57 — ИА Регнум. Прикубанский районный суд Краснодара приговорил к 9,5 года колонии строгого режима бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева за попытку сбыта наркотиков. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Краснодарского края.

Пресс-служба судов Краснодарского края. Кадр из видео Алексей Бугаев в зале суда

«Прикубанским районным судом г. Краснодара Алексей Бугаев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ», — говорится в Telegram-канале пресс-службы судов.

Суд назначил бывшему футболисту наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу. Из него следует, что в октябре 2023 года Бугаев получил СМС-сообщение с координатами тайника, в котором находились 494,8 грамма наркотиков.

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Вместе с этим отмечается, что Бугаев полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Суд, в свою очередь, учёл наличие ребенка, раскаяние, а также успехи в спорте в качестве смягчающих обстоятельств при вынесении приговора.

Как передавало ИА Регнум, 1 ноября Прикубанский районный суд Краснодара арестовал Бугаева по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков. Бывший футболист российской сборной в момент задержания пытался скрыться от полицейских и оказывал сопротивление.

Позднее отец спортсмена Иван Бугаев заявил, что его сын не причастен к вменяемой ему торговле наркотиками. По мнению отца, его сын оказался не в том месте не в то время и «попал под раздачу». Старший Бугаев критически отнёсся к информации об обнаружении наркотиков у футболиста и сообщил, что его задержали за неповиновение полиции.