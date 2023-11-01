Москва, 1 ноября, 2023, 12:48 — ИА Регнум. Бывший футболист сборной России Алексей Бугаев, арестованный в Краснодаре, не торговал наркотиками, заявил новостному порталу «Чемпионат» отец спортсмена Иван Бугаев.

РИА Новости/ Владимир Федоренко Футболист Алексей Бугаев

«В двух словах — он попал под раздачу. По сути дела, невиновен. Оказался не в то время не в том месте», — рассказал он.

Старший Бугаев критически отреагировал на информацию, будто у его сына нашли наркотики, и сообщил, что экс-футболиста задержали за неповиновение полиции. Сейчас с ним не получается связаться. Родители спортсмена намерены ему помогать.

Как сообщало ИА Регнум, 1 октября о задержании Алексея Бугаева сообщила объединённая пресс-служба судов Краснодарского края. Суд 28 октября приговорил спортсмена к административному аресту на семь суток по ст. 19.3 КоАП РФ, предусматривающей наказание за неповиновение представителям власти.

По данным пресс-службы, Бугаева оказал сопротивление сотрудникам полиции, которые проводили рейд по установлению причастности бывшего футболиста к незаконному обороту наркотиков. На суде он не отрицал, что пытался убежать.