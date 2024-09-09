Москва, 9 сентября, 2024, 16:27 — ИА Регнум. Вооружённые силы России на сватовско-купянском направлении оттесняют украинских военных всё дальше, сообщил 9 сентября глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

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«Более активно ситуация разворачивается на сватовско-купянском направлении. Там наши бойцы оттесняют противника всё дальше», — цитирует его ТАСС.

По его словам, российские военные продвигаются по левому берегу реки Оскол вглубь украинских позиций.

Как передавало ИА Регнум, 3 сентября Ганчев заявил, что Вооружённые силы России достаточно скоро освободят Харьков и область. Это необходимо, чтобы обеспечить безопасность России от атак ВСУ. По его словам, все процессы, происходящие на территории Харьковской области, направлены на создание санитарной зоны.

21 августа Ганчев заявил, что российские военные добились продвижения на сватовско-купянском направлении в районе посёлка Синьковка.

Кроме того, на северо-востоке Харьковской области в Волчанске идут уличные бои, южная и северная части, по словам Ганчева, пока ещё под контролем ВСУ. В жилой зоне российским военным удалось улучшить позиции.