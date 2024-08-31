Харьков, Украина, 31 августа, 2024, 05:19 — ИА Регнум. ВС РФ добились продвижения на сватовско-купянском направлении в районе посёлка Синьковка, а также улучшили позиции в Волчанске. Об этом рассказал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

Иван Шилов ИА Регнум Харьков

По словам руководителя, очевидны определенные положительные процессы, связанные именно с продвижением российских войск.

«Трассы, которые соединяют Купянск и Сватово — там наши бойцы тоже улучшают свои позиции», — цитирует «РИА Новости» Ганчева.

Кроме того, на северо-востоке Харьковской области в Волчанске идут уличные бои, южная и северная части, по словам Ганчева, пока ещё под контролем ВСУ. В жилой зоне российским военным удалось улучшить позиции.

Как сообщало ИА Регнум, ВС РФ нанесли массированный удар по батальону 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в Курской области, заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

Отряд Каштана спецназа «Ахмат» в районе деревни Нечаева под Курском уничтожил бронированную боевую технику иностранного производства.

На Украине ночью 31 августа взрывы прогремели на фоне объявленной воздушной тревоги в Кременчуге Полтавской области и Броварах Киевской области. После полуночи на Украине воздушную тревогу объявили в Киеве и восьми областях, в том числе в Полтавской и Киевской.