* физическое лицо, внесённое в РФ в список террористов и экстремистов

Москва, 4 сентября, 2023, 14:42 — ИА Регнум. Следователи ФСБ предъявили обвинение бывшему аспиранту МГУ математику Азату Мифтахову (физическое лицо, внесённое в РФ в список террористов и экстремистов) в оправдании терроризма. Как заявила 4 сентября его адвокат, вину обвиняемый не признал.

Кадр из видео с канала: Радио Свобода Азат Мифтахов

«Только что ему предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.2 УК РФ. В ходе следственных действий вину Азат не признал, воспользовавшись статьей 51», — сообщила ТАСС Светлана Сидоркина.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в этот же день Мифтахова задержали на выходе из колонии в Кировской области в рамках нового уголовного дела о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.

Росфинмониторинг 17 августа внёс Мифтахова в реестр экстремистов и террористов. Это произошло после инициированной ФСБ проверки на его причастность к деятельности московской ячейки террористического сообщества «Сеть» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Позднее ФСБ возбудила в отношении него уголовное дело о призывах к террористической деятельности. Следователи организовали допрос в качестве подозреваемого, но Мифтахов отказался от дачи показаний. В январе 2021 года Головинский суд Москвы приговорил математика к шести годам колонии общего режима за поджог офиса «Единой России» в 2018 году.