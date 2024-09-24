Бейрут, 24 сентября, 2024, 04:35 — ИА Регнум. Шиитское движение «Хезболла» ракетным ударом разбило военный аэродром Мегиддо и авиабазу ВВС Израиля Рамат-Давид на севере страны. Об этом говорится в заявлении движения в соцсетях.

Sdusyria.org Хезболла

Удар был нанесён утром 24 сентября ракетами «Фади-1» и «Фади-2». Подробности ракетной атаки не приводятся.

Израильские ВВС 23 сентября наносили массированные удары по южной части Ливана. Их целью стали военные объекты «Хезболлы».

Как сообщало ИА Регнум, ЦАХАЛ в рамках «упреждения» начала наступление против шиитской организации, которая базируется в Ливане. Об этом на совещании в командном центре заявил глава Генштаба армии Герци Халеви.

Военно-воздушные силы Израиля 21 сентября наносили интенсивные удары по объектам шиитского движения на юге Ливана. Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари отмечал, что израильская авиация атаковала около 180 объектов и порядка 400 пусковых установок «Хезболлы». ЦАХАЛ продолжит атаковать объекты движения для снижения боеспособности группировки, добавил он. По словам Хагари, в соответствии с оценкой ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант подписал распоряжение о введении в районе Хайфы и северного приграничья особого положения.