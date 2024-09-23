Донецк, 24 сентября, 2024, 02:37 — ИА Регнум. Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в Telegram-канале сообщил о побеге украинских военных с донецкого направления в сторону Киева.

ИА Регнум Продвижение российской армии в Донбассе, атака ВСУ

Командир заверил, что российская армия уверенно продвигается в Донецкой Народной Республике. По мнению Алаудинова, боевики уже понимают, что у них реально фронт на всём направлении рухнул, и потихоньку «они делают ноги в сторону Киева.

Как сообщало ИА Регнум, российских бойцов, которые были окружены ВСУ больше месяца в Курской области, вывели, рассказал Апти Алаудинов. Боевики потеряли за сутки более 340 военных на курском направлении, информировало 23 сентября Министерство обороны России.

Ближайшие несколько месяцев будут решающими в военном конфликте. Украине нужно определить итог боевых действий, времени для этого остаётся мало, заявил 23 сентября глава киевского режима Владимир Зеленский.