Курск, 24 сентября, 2024, 01:41 — ИА Регнум. Российских бойцов, которые были окружены ВСУ больше месяца в Курской области, вывели. Об этом 23 сентября сообщил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

ИА Регнум Курская область, боевые действия

Командир пояснил, что скрывал операцию по выводу российских военных из окружения, доступа к ним не было.

«Если бы захотели бросить позиции и уйти оттуда, то ушли бы. Но это очень важный логистический узел, поэтому нам нельзя было его отдавать до тех пор, пока мы конкретно не закрепились уже на следующем участке», — рассказал Алаудинов в Telegram-канале.

Генерал добавил, что всех бойцов распределили по госпиталям в Москве и других регионах.

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы Украины потеряли за сутки более 340 военных на курском направлении, информировало 23 сентября Министерство обороны России.

В числе утерянной бронетехники указаны танк, три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, восемь артиллерийских орудий, станция радиоэлектронной борьбы, РЛС контрбатарейной борьбы и пять автомобилей ВСУ.

Россия за минувшие сутки отразила две попытки ВСУ прорваться через границу на курском направлении.

Украинские войска за сутки потеряли до 1795 военных в зоне проведения спецоперации.

За время проведения боевых действий на курском направлении противник потерял до 16 400 бойцов, 127 танков, 60 боевых машин пехоты, 95 бронетранспортёров, 797 боевых бронированных машин, 497 автомобилей, 132 артиллерийских орудия.