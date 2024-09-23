Москва, 23 сентября, 2024, 14:25 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки более 340 военных на курском направлении, сообщило 23 сентября Министерство обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум

«За сутки потери ВСУ составили более 340 военнослужащих и шесть единиц бронетехники», — сказано в сообщении оборонного ведомства.

В числе утерянной бронетехники указаны один танк, три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины. Кроме того, ВС России уничтожили восемь артиллерийских орудий, станцию радиоэлектронной борьбы, РЛС контрбатарейной борьбы и пять автомобилей ВСУ. Один украинский военный сдался в плен.

Также Вооружённые силы России за минувшие сутки отразили две попытки ВСУ прорваться через границу на курском направлении. Противник в ходе этих попыток потерял до 30 человек убитыми и ранеными, а также шесть единиц техники.

По данным Минобороны на 23 сентября, всего за время проведения боевых действий на курском направлении противник потерял до 16 400 бойцов, 127 танков, 60 боевых машин пехоты, 95 бронетранспортёров, 797 боевых бронированных машин, 497 автомобилей, 132 артиллерийских орудия.

Вооружённые силы Украины также потеряли 29 пусковых установок реактивных систем залпового огня, включая восемь HIMARS и шесть MLRS, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 32 станции РЭБ, восемь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО и 17 единиц инженерной техники.