Вашингтон, 23 сентября, 2024, 22:58 — ИА Регнум. Россия выступает против форсирования процесса ядерного разоружения, подобные идеи нереалистичны. Организация Объединённых Наций (ООН) при этом должна играть центральную роль в многополярном мире, который будет координировать и сближать позиции различных игроков, заявил 23 сентября заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.

Иван Шилов ИА Регнум ООН

«Мы считаем, что форсирование ядерного разоружения, учитывая, что принцип равной и неделимой безопасности игнорируется, является нереалистичным, если не сказать деструктивным», — сказал дипломат на саммите будущего в Нью-Йорке в штаб-квартире ООН.

Он добавил, что мировое сообщество сейчас сталкивается с беспрецедентными вызовами, требующими коллективных решений.

Саммит будущего проходит в Нью-Йорке с 22 по 23 сентября перед 79-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщало ИА Регнум, 21 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Россия совместно с партнёрами продолжит прикладывать усилия для отстаивания многополярного устройства мира. Дипломат уточнила, что российская сторона последовательно считает необходимым адаптировать ООН к современным реалиям, при этом основной чертой последних является становление многополярного устройства мира.

Президент РФ Владимир Путин находится в ежедневном контакте с министром иностранных дел Сергеем Лавровым перед поездкой российской делегации на сессию Генассамблеи ООН, заявил 23 сентября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Лавров выступит на сессии ГА ООН 28 сентября в рамках недели высокого уровня, которая пройдёт с 24 по 30 сентября.