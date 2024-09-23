Москва, 23 сентября, 2024, 21:12 — ИА Регнум. Главная военная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, сообщил 23 сентября его адвокат Сергей Буйновский.

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«Сегодня мы получили обвинительное заключение, утверждённое заместителем главного военного прокурора Сергеем Заряевым, в ближайшее время дело будет направлено в Тамбовский гарнизонный суд для его рассмотрения по существу», — сказал он ТАСС.

Вместе с тем адвокат отметил, что защита генерала настаивает на рассмотрении дела в Запорожском военном гарнизонном суде. Буйновский сослался на 47-ю статью Конституции РФ, согласно которой никто не может быть лишён права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом.

Как передавало ИА Регнум, Попова задержали в мае в рамках уголовного дела о мошенничестве. Его обвинили в хищении более 1700 тонн металлоконструкций, которые были приобретены для создания оборонительной линии в Запорожской области. Генерал-майор вину не признал.

Основным доказательством в уголовном деле, возбуждённом в отношении Попова, стал установленный правоохранительными органами факт, что генерал-лейтенант Олег Цоков в 2023 году перевёл на карту обвиняемого свыше 1 млн рублей.