Иркутск, 23 сентября, 2024, 20:55 — ИА Регнум. Учитель физкультуры школы в Балаганске Иркутской области Александр Бакуров 23 сентября рассказал, что школьник, напавший на одноклассников с молотком, хотел нанести себе увечья, но ему это не удалось.

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«Узнав о происшествии в раздевалке, я побежал туда. Придя в раздевалку, я увидел ребёнка, который хотел нанести себе увечье, и предотвратил данную ситуацию», — рассказал Бакуров в опубликованном в Telegram-канале губернатора Иркутской области Игоря Кобзева видео.

По словам преподавателя, быстро сориентироваться в ситуации ему помогли знания, полученные в ходе обучения в вузе.

Как передавало ИА Регнум, 23 сентября в школе Балаганска восьмиклассник напал с молотком на одноклассников. Обезвредил нападавшего учитель физкультуры.

Следователи возбудили два уголовных дела по факту нападения. Пресс-служба СК сообщила, что школьник напал на детей перед уроком физкультуры, серьёзно никто не пострадал. Мотивы нападавшего подростка выясняются. На профилактическом учёте он не состоял.