Москва, 23 сентября, 2024, 19:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны рассмотреть вопрос о целесообразности создания в Якутии центра применения БПЛА.

(сс) Администрация президента России

Пресс-служба Кремля опубликовала 23 сентября перечень поручений, подписанных президентом по итогам его поездки в Якутию.

«Минобороны России совместно с исполнительными органами Республики Саха (Якутия) рассмотреть вопрос о целесообразности создания в Республике Саха (Якутия) инновационного центра комплексного применения беспилотных летательных аппаратов», — сказано в документе.

Ответственными за исполнение поручения назначены министр обороны Андрей Белоусов и глава Якутии Айсен Николаев. Доклад главе государства должен быть представлен к 1 ноября.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в сентябре Путин заявил, что выпуск беспилотных летательных аппаратов в России в 2024 году планируется нарастить в десять раз. Он напомнил, что всего за 2023 год в ВС РФ поставили порядка 140 тыс. дронов различных типов.

Глава государства отметил, что ведётся создание новых типов беспилотных систем и безэкипажных катеров, роботизированных платформ многоцелевого применения, большую их часть планируется направить в войска на линию фронта.

Ранее Путин заявлял, что ВС России обеспечат беспилотными авиасистемами разных типов — от стратегических и тяжёлых до малых и сверхмалых. Российские военные получат беспилотники, с помощью которых можно будет вести патрулирование и контрбатарейную борьбу, также у них появятся дроны-сапёры, минёры и истребители, информировал глава государства.