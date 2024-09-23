Ливерпуль, Великобритания, 23 сентября, 2024, 20:01 — ИА Регнум. Консорциум американского миллиардера Дэна Фридкина объявил о приобретении контрольного пакета акций английского футбольного клуба «Эвертон», сообщили на сайте клуба 23 сентября.

Global Look Press

«Blue Heaven Holdings и The Friedkin Group подтверждают, что они достигли соглашения по условиям продажи контрольного пакета акций Blue Heaven Holdings в футбольном клубе «Эвертон», — указано на сайте.

Далее, согласно информации от клуба, данная сделка подлежит одобрению Английской премьер-лигой, Футбольной ассоциацией и Управлением финансового надзора.

Представитель консорциума Фридкина поделился планами на будущее, среди которых строительство нового стадиона, которое оценивается в 200 млн фунтов.

«Мы сосредоточены на получении необходимых разрешений для завершения сделки. Мы надеемся обеспечить стабильность клуба и делимся нашим видением его будущего, включая завершение строительства нового стадиона «Эвертон» в доке Брэмли-Мур», — заявил он.

Фридкин на данный момент уже владеет итальянской «Ромой» и французским «Каном».

«Эвертон» — футбольный клуб из Ливерпуля, основанный в 1878 году. В настоящее время команда выступает в Английской премьер-лиге (высший дивизион), однако по результатам прошлого сезона футболисты заняли 15-е место, а в этом пока находятся в зоне вылета, набрав всего одно очко.

Как передавало ИА Регнум, в феврале миллиардер Джим Рэтклифф стал совладельцем футбольного клуба «Манчестер Юнайтед». Сумму сделки оценили в 1,2 млрд фунтов стерлингов.

В марте 2022 владелец «Челси» с 2003 года российский бизнесмен Роман Абрамович объявил о том, что выставил клуб на продажу из-за санкций. В мае клуб выкупил американский миллиардер Тодд Боли. В пресс-офисе Абрамовича сообщили, что он не смог получить эти деньги. Речь идёт о сумме почти в 3 млрд долларов.