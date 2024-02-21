Манчестер, Великобритания, 21 февраля, 2024, 11:08 — ИА Регнум. Миллиардер Джим Рэтклифф официально стал совладельцем футбольного клуба «Манчестер Юнайтед», приобретя четверть его акций. Об этом сообщили на сайте «МЮ».

Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press Миллиардер Джим Рэтклифф

Сумму сделки оценили в 1,2 миллиарда фунтов стерлингов (1,5 миллиарда долларов). Её завершили 16 февраля, уточнили в заявлении команды.

«Мы рады сообщить, что сэр Джим Рэтклифф приобрел 25% акций клуба класса B и 25% класса А. Соблюдены все условия и требования, в том числе одобрение Футбольной ассоциации и Английской премьер-лиги», — подчеркнули в клубе.

Помимо уже вложенных в команду 200 миллионов долларов бизнесмен планирует инвестировать в «красных дьяволов» ещё 100 миллионов до конца года. Средства направят на развитие клубной инфраструктуры и, в частности, домашнего стадиона «Олд Траффорд».

«Стать совладельцем клуба — большая честь и большая ответственность. Мы закрыли сделку, но находимся только в начале пути по возвращению «Манчестер Юнайтед» на вершину английского, европейского и мирового футбола», — резюмировал Рэтклифф.

До этого момента владельцами «Манчестер Юнайтед» были американские миллиардеры Авраам и Джоэл Глейзер. Отец братьев-бизнесменов Малкольм Глейзер скупал акции клуба с 2003 года. В итоге он выкупил их полностью. Сумма сделки составила 1,47 миллиарда долларов. В 2006 году он включил сыновей в состав руководителей «МЮ».

Новый совладелец команды является основателем химического гиганта Ineos. Bloomberg оценил состояние Рэтклиффа в 18,3 миллиарда долларов. Теперь британский бизнесмен будет управлять всеми футбольными операциями, включая трансферную политику и кадровые вопросы. Кроме того, Рэтклифф будет отвечать и за назначение главного тренера.

Как сообщало ИА Регнум 22 января российский предприниматель, владелец и президент французского футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев собрался продать клуб. Об этом сообщил в соцсети X журналист портала Foot Mercato Санти Ауна.

Он отметил, что по поручению Рыболовлева ведутся консультации по этому вопросу с американским инвестиционным банком Raine Group, который ранее занимался продажей «Манчестер Юнайтед».

Контрольный пакет акций футбольного клуба Рыболовлев выкупил в 2011 году. С момента покупки российский бизнесмен инвестировал в «Монако» более €330 млн. В 2017 году команда досрочно стала чемпионом Франции.